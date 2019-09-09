Общество

С начала года на границе Псковской области задержано 22 нелегала

С начала текущего месяца сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлено 22 лица, нарушивших российское законодательство в пограничной сфере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В Невельском и Себежском районах за нарушение установленных правил пересечения российско-белорусского участка границы гражданами третьих стран задержано 22 иностранца. Нарушители, большинство которых составили жители бывших союзных республик пытались въехать в Россию с территории сопредельного государства.

За совершенные правонарушения все задержанные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму порядка 60 тысяч рублей.

Пограничное управление напоминает, что в соответствии с действующим законодательством только граждане Российской Федерации и Республики Беларусь имеют право свободно пересекать российско-белорусскую государственную границу. Граждане третьих стран имеют право пересекать Государственную границу Российской Федерации только в пунктах пропуска, открытых для международного сообщения. На участке российско-белорусской государственной границы такие пункты пропуска отсутствуют.