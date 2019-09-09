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Общество

Пугачева рассказала о своем недуге

11.09.2019 16:26|ПсковКомментариев: 0

Российская певица Алла Пугачева призналась во время презентации документального фильма, снятого известным обувным магазином, что всю жизнь страдает из-за больных ног. Об этом пишут «Известия».

В ленте говорится о сотрудничестве бренда с артисткой. В 1996 году Пугачева выпустила собственную линию обуви Alla Pugachova, которая стала ее самым успешным бизнес-проектом.

«Я вся состою из одних достоинств, казалось бы, чего? Признаться по секрету, ноги у меня больные. Всю жизнь я мучаюсь, но знаю, что одно из слагаемых моего успеха - это обувь», - цитирует Пугачеву «Федеральное агентство новостей».

Также певица рассказала, что испортила себе ноги туфлями матери, которые были ей малы на полтора размера, но она все равно носила их, так как они были очень красивыми.

Источник: Псковская Лента Новостей
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