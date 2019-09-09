Общество

Вопросы соблюдения требований антимонопольного законодательства обсудили в администрации Псковской области

Вопросы соблюдения требований антимонопольного законодательства в органах исполнительной власти и местного самоуправления обсудили в среду, 11 сентября, на совещании, которое провел руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев. Заседание прошло с участием руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольги Милонаец, представителей органов исполнительной власти региона, а также в режиме видеоконференцсвязи - специалистов органов местного самоуправления, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе совещания руководитель УФАС по Псковской области Ольга Милонаец рассказала о том, как на уровне органов исполнительной власти и местного самоуправления выстроить систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. В частности, она обратила внимание на необходимость подготовки соответствующей нормативно-правовой базы, проведения тщательной оценки ранее принятых решений с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства, а также составления «карты рисков», которая позволит заранее проработать возможные трудности и выработать систему оперативного реагирования.

Участники совещания также обсудили и вопрос формирования рейтинга муниципальных образований Псковской области в части содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата. Впервые подобный рейтинг был сформирован по итогам 2017 года. По данным за прошлый год первое место занял Опочецкий район, у которого самые высокие показатели по количеству внедряемых успешных практик, второе место - Новосокольнический район, третье - Великолукский район.

Представителей муниципальных образований региона также познакомили с новой методикой, на основе которой рейтинг будет формироваться в этом году. Так, в качестве дополнительных критериев оценки установлены: уровень исполнительской дисциплины, утверждение приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования.

Напомним, что в прошлом году Псковская область и Федеральная антимонопольная служба России заключили соглашение о сотрудничестве в развитии конкуренции в регионе. Документ подписали губернатор Михаил Ведерников и заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.