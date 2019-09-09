Общество

Земля сама вызвала глобальное потепление

Ученые сделали новое заявление, согласно которому глобальное потепление 55 млн лет назад было спровоцировано самой Землей. Более того, специалисты заявляют, что древнее глобальное потепление могло быть связано с орбитой Земли, благодаря чему на планете зародились современные животные, тогда как подавляющее большинство живых форм, которые существовали в то время, погибло, сообщает Центр «Фобос».

Что именно стало причиной резкого скачка температуры на Земле, ученые не могут сказать. При этом исследование показало, что 55 млн лет назад на планете также наблюдался резкий скачок температуры и произошло повышение содержания углекислого газа, хотя никаких предпосылок для этого не было.

То есть во всем кроется какая-то другая причина. Предполагается, что этому всему поспособствовал уникальный момент движения Земли по своей орбите, что и стало причиной катастрофы.