Общество

Молодежный совет Псковского филиала Почты России помог псковскому приюту для бездомных животных

Сотрудники УФПС Псковской области присоединились к почтовой благотворительной акции «Помощь бездомным животным». В рамках акции молодые сотрудники филиала посетили приют для бездомных животных «Шанс» и передали зоозащитникам продукты питания для питомцев. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в ведомстве.

В преддверии мероприятия работники филиала собрали необходимые продукты питания и медикаменты для животных. Всего почтовики привезли около 40 кг сухого корма, различные крупы, макароны, а также мясные субпродукты.

Владельцы центра провели для гостей небольшую экскурсию, рассказали об условиях содержания и ухода за животными, разрешили познакомиться и поиграть с собаками. «Мы всегда стараемся оперативно откликнуться на просьбу о помощи, когда речь идет о тех, кто нуждается в нашей поддержке и защите. Приют недавно пополнился новыми обитателями. Кто-то оставил прямо у входа коробку с 11-ю щенками. А им необходимы корм и витамины для полноценного развития и роста», - рассказала член Молодежного совета УФПС Псковской области Алена Кудрявцева.

Сотрудники приюта для бездомных животных «Шанс» выразили коллективу псковского филиала благодарность за помощь. Они отмечают, что важность отношения человека к животным никогда не потеряет свою актуальность. «Для нас такая поддержка и помощь очень важна. В нашем приюте живут кошки и собаки, от которых отказались владельцы. И к сожалению, так мало людей, готовых прийти на помощь нашим меньшим друзьям. Мы благодарны сотрудникам Почты России за их инициативу и помощь нашему приюту», – прокомментировали представители приюта.