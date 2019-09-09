Общество

Депутат Геннадий Григорьев предложил расчистить русло реки Шелонь и обустроить ее берега

Парламентский комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию согласовал внесение изменений в госпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и «Развитие сельского хозяйства Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 11 сентября, этот вопрос рассматривался в Псковском областном Собрании.

При этом депутаты отметили, что, к сожалению, зачастую парламентариям приходится согласовывать поправки в госпрограммы «с колес», то есть документы с детализацией поправок вносятся в заксобрание в последний момент. «И такая практика продолжается уже очень много лет подряд», - подчеркнул председатель парламентского комитета Андрей Козлов.

Председатель комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Сергей Грахов пояснил, что такие сжатые сроки устанавливаются федеральным центром. «Так, деньги по гранту, который мы выиграли, были доведены в июле и были установлены сжатые сроки по доведению лимитов до муниципалитетов, а до декабря нужно не только провести конкурсы, но и заключить контракты», - пояснил он.

Напомним, ранее парламентский комитет по бюджету рассмотрел законодательную инициативу, в которой предлагается не согласовывать в областном заксобрании все изменения в госпрограммах. Оценивать необходимость таких согласований будет комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, таким образом разделив с депутатами ответственность.

Сергей Грахов также напомнил, в Опочке по одному из объектов в рамках обсуждаемой госпрограммы средства были доведены достаточно поздно, поэтому и проект делался достаточно долго и «получился тяжелым». «Подрядчику пришлось работать в авральном режиме», - добавил он и заметил, что органам исполнительной власти не хотелось бы повторения этой истории впредь.

Депутат-единоросс Геннадий Григорьев в свою очередь отметил, что в Порхове принят «замечательный проект парка» и запланирована реставрация крепости. «Все эти объекты находится в центре города, где протекает река Шелонь. Вот бы еще почистить ее русло и обустроить берега», - предложил он.

«Возможно, в рамках проектных решений можно сделать и это, но, скорее всего, решить этот вопрос можно в рамках других госпрограмм», - ответил Сергей Грахов.