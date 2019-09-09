Общество

Госдума в первом чтении приняла проект о сохранении плодородия сельхозземель

При применении пестицидов могут обязать учитывать агрохимическое и фитосанитарное состояние полей. Эту инициативу 11 сентября в первом чтении приняли на пленарном заседании Госдумы, но с учетом доработок ко второму чтению, сообщает «Парламентская газета».

«Мы сегодня катастрофически теряем плодородные почвы», — рассказал председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин на пленарном заседании Госдумы.

Отмечается, что дальнейшая деградация прямым образом повлияет на продовольственную безопасность РФ. В связи с этим авторы отмечают необходимость содействовать обеспечению неистощительного землепользования.

В связи с этим предлагается, в частности, учитывать при применении пестицидов и агрохимикатов результаты оценки качества земель, состояния плодородия почв, определённого на основании проведённых обследований (почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических).

Устанавливается обязанность правообладателей земельных участков представлять в уполномоченный орган субъекта РФ информацию о результатах проведённых почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологичесих обследований земельных участков из состава земель сельхозназначения.

«Это движение большое вперед в наведении порядка», — отметил Кашин.