Общество

Минфин разъяснил, как россияне смогут управлять добровольными пенсионными взносами

Граждане России, присоединившиеся к новой системе добровольных пенсионных накоплений, смогут управлять своими взносами. В частности, они будут выбирать размер платежей или приостанавливать их, рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Минфин разработал и направил на согласование в Минтруд законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Документ направлен на создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и стимулов для их самостоятельного формирования.

Как объяснил Моисеев, человек сможет полностью управлять своими взносами, в том числе и перестать их платить, например, в случае потери работы.

«Гибкость будет абсолютная, и право человека выбирать любые в этом смысле уровни на любом этапе, причём менять вверх-вниз и размер платежей, взносов», — добавил замминистра.

Новая схема предполагает ограничение предельного размера налоговых вычетов, он составит шесть процентов. Участие в программе будет добровольным. Выйти из неё и получить средства можно будет при выходе на пенсию или какой-либо сложной жизненной ситуации, например болезнь или банкротство. При этом нужно будет заплатить подоходный налог.

В случае, если гражданин выходит из программы из-за проблем со здоровьем, необходимо продумать меры контроля, заметил Моисеев, поскольку «у нас могут написать все что угодно, любые справки». Он предположил, что этот момент будет уточняться актами Центробанка или Минтруда в дальнейшем.