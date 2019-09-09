Общество

В Дно разработают проект расширения городского кладбища

Администрация городского поселения «Дно» заказала разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство 1-го этапа городского кладбища в г. Дно Псковской области». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, аукцион проведут в электронной форме 19 сентября 2019.

Предполагается расширение существующего кладбища в Дно Псковской области. Оно расположено на северной окраине Дно, слева от а/дороги «Дедовичи-Дно-Костыжицы».

Подрядчик должен предусмотреть в проекте наружное освещение подъездной дороги протяженностью 0,3 км, установку резервуаров для технической воды, проектирование осушительной системы территории расширения кладбища.

Начальная (максимальная) цена контракта 1 млн 100 тыс. 999,00 рублей.

Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Дно».