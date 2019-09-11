Общество

Посвященный уроженцам и жителям Пскова очередной том книги «Солдаты Победы» может увидеть свет в 2020 году

Заседание редакционной коллегии при главе города Пскова по подготовке и изданию многотомной историко-документальной книги «Солдаты Победы» состоялось в среду, 11 сентября, в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, его участники обсудили подготовку и издание очередного тома, посвященного уроженцам и жителям города Пскова.

«Этот том будет посвящен псковичам-ветеранам Великой Отечественной войны - и тем, кто родился в нашем городе, и тем, кто переехал сюда и остался здесь жить, кто внес свой вклад в борьбу с врагом на территории Пскова и его послевоенное восстановление», - отметила и.п. главы города, председатель редакционной коллегии Елена Полонская.

Как сообщила библиотекарь Централизованной библиотечной системы муниципалитета Дарья Семенова, в Пскове подлежат увековечению около 10 тыс участников Великой Отечественной войны. На сегодня в «штаб» по подготовке очередного «псковского» тома книги передано из Государственного архива Псковской области 2,8 тыс учетных карт бойцов, из военкомата - 3,6 тыс учетных карт.

«Всего уже написано 2,8 тыс очерков, из них полностью готовы к публикации 1350. Так как примерный объем одного тома - это около 1,2 тыс очерков, то можно констатировать, что нужный объем информации для одной книги у нас есть», - рассказала она, заметив, что на данном периоде необходимо определиться с автором и сроками подготовки вступительной статьи.

Как уточнил ответственный секретарь областной редколлегии, главный редактор книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко, при подготовке предыдущих томов их составители столкнулись с тем, что очень мало ветеранов из числа уроженцев того или иного муниципалитета возвращались после войны на малую родину. Поэтому он призвал членов городской редколлегии при подготовке этого тома разместить в нем максимум информации об уроженцах областного центра.

По итогам заседания Елена Полонская предложила после того, как станет известна точная информация об авторе и сроках подготовки вступительной статьи, обратиться к членам областной редколлегии с ходатайством о том, чтобы очередной том книги о псковичах-участниках Великой Отечественной войны вышел в свет уже в 2020 году.