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Общество

Псковское УФНС разъяснило, кто имеет право на налоговую льготу

12.09.2019 09:12|ПсковКомментариев: 0

УФНС России по Псковской области разъяснило, кто имеет право на налоговую льготу.

Налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.

Объекты налогообложения

Объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Кодекса признается следующее имущество:

1) жилой дом;

2) квартира, комната;

3) гараж, машино-место;

4) единый недвижимый комплекс;

5) объект незавершенного строительства;

6) иные здание, строение, сооружение, помещение.

Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым домам.

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.

Льготы по налогу на имущество физических лиц - это установленные законодательством преимущества в отношении определенной категории граждан в части оплаты налога по принадлежащим им объектам.

Законодательство нашей страны дает возможность оплачивать налог на имущество, имеющееся у определенных категорий лиц, в меньших размерах или не платить за него совсем. Налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов. Расскажем, какие существуют налоговые льготы на имущество физических лиц.

Право на налоговую льготу имеют следующие категории налогоплательщиков:

Федеральные:

  • Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
  • инвалиды I и II групп инвалидности;
  • инвалиды с детства, дети-инвалиды;
  • участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
  • лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
  • лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
  • военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
  • лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
  • члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
  • пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
  • физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года (с 01.01.2019 года);
  • граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
  • физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
  • родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
  • физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Региональные (местные):

Органы местного самоуправления, соответствующие органы власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя имеют право устанавливать дополнительные налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, не предусмотренные федеральным законодательством.

С информацией о налоговых льготах (по всем видам имущественных налогов во всех муниципальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», либо обратившись в налоговые инспекции или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-22).

Также предоставляется налоговый вычет для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:

  1. квартира, часть квартиры или комната;
  2. жилой дом или часть жилого дома;
  3. помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ;
  4. хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса РФ;
  5. гараж или машино-место.

Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 10, 101, 12, 15 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации, и имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Подробную информацию об установленных налоговых льготах можно узнать, воспользовавшись информационным ресурсом: «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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