Общество

Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов проинспектировал подготовку к зиме в СЗФО

11 сентября заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел в Петрозаводске заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Северо-Западного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Псковэнерго».

В заседании приняли участие представители Минэнерго России, Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО, Ростехнадзора, МЧС России, МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, руководство региональных штабов СЗФО, федеральных и региональных энергокомпаний.

Главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров доложил о подготовительных мероприятиях к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. Он отметил, что компании «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Северо-Запад», «Россети Ленэнерго» и «Россети Янтарь» отвечают за электроснабжение потребителей во всех 11 регионах Северо-Западного федерального округа. Для этого в СЗФО работает 23,4 тысячи человек производственного персонала, которые оснащены 6,6 тысячами единиц спецтехники. Энергетики обслуживают 65,4 тысяч подстанций общей мощностью 103,7 ГВА, а также 276 тысяч км линий электропередачи.

Андрей Майоров отметил, что в регионах СЗФО сформирован и укомплектован аварийный запас оборудования, в который в частности входят 378 опор воздушных линий 35 кВ и выше, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов. Для надежного энергоснабжения потребителей подготовлены 317 резервных источников питания мощностью 87,7 МВт.

«Подготовка к зиме – это важнейшая задача, требующая максимального профессионализма от каждого сотрудника. От качества нашей работы зависят устойчивость национальной экономики, стабильная работа промышленных предприятий, коммунального хозяйства, социальной сферы», – подчеркнул Андрей Майоров.

Участники совещания рассмотрели итоги учений энергетиков, проведенных в Республике Карелия с 22 сентября по 22 декабря 2018 года, в ходе которых проходил ремонт линий электропередач, расчистка и расширение просек ЛЭП, монтаж самонесущих изолированных проводов.

Это позволило существенно снизить аварийность и сократить время ликвидации массовых отключений. В частности, зимой 2018-2019 годов после проведения учений количество технологических нарушений в сетях 6 кВ снизилось на 30% по сравнению с ОЗП 2017-2018 годов, а в сетях 6-35 кВ – на 37%. В декабре прошлого года глава Республики Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил энергетиков за проделанную работу.

«Мы подготовили сети Карелии к пиковым нагрузкам и воздействию природных явлений. Несмотря на достигнутый эффект, впереди еще много работы, так как от нас зависит надежность электросетевого комплекса и оперативность ликвидации технологических нарушений», – подчеркнул генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник.