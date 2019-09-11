Общество

Как будут расти пенсии в ближайшие три года

Страховая пенсия по старости может вырасти в 2020 на 6,6 процента. При этом инфляция по итогам этого года прогнозируется на уровне 3,8 процента, а следующего - три процента. Цена пенсионного балла вырастет с 87,24 рубля до 93 рублей. Об этом написано в пояснительной записке к проекту бюджета Пенсионного фонда России, пишет «Российская газета».

Социальная пенсия в 2020 году, как предполагается, вырастет на семь процентов (в текущем году ее подняли на два процента).

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В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3 процента, а 2022 - на 5,9 процентов. Социальную - на 2,6 процента и 3,1 процента соответственно.

Цена пенсионного балла, как планируется, составит в 2021 году 98,86 рубля, а в 2022 - 104,69.

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Соответственно, будет расти и размер средней пенсии. Так, средняя страховая пенсия на конец текущего года должна составить 14,6 тысячи рублей, а у неработающих пенсионеров - 15,5 тысячи рублей. Социальная пенсия - 9,3 тысячи.

На конец 2020 года средняя страховая пенсия по стране ожидается на уровне 15,4 тысячи. у неработающих пенсионеров - 16,4 тысячи. Социальная - 9,9 тысячи.

Всего в России на начало 2020 года будет 43,6 миллиона пенсионеров. Из них получателей страховой пенсии - 39,8 миллиона.