12 гигантских шампиньонов найдены в Печорском районе

Уникальные грибы найдены в Псковской области.
Местный житель Мирон Антипов обнаружил 12 огромных грибов на своем земельном участке. Неизвестные грибы впечатляют не только своими размерами - они больше баскетбольного мяча, но и расположением - грибы-гиганты растут по кругу посреди поля.
Корреспондентам ГТРК «Псков» печерянин пояснил, что сражу же начал искать в Интернете, что же это может быть, и обнаружил, что такие грибы называются головачами, и в России они большая редкость. Такая находка характерна для Дальнего Востока и стран Европы.
На кафедре ботаники ПсковГУ специалисты сообщили, что данные грибы можно употреблять в пищу, они съедобны.
Кандидат биологических наук ПсковГУ Нина Истомина рассказала, что данный гриб - родственник шампиньона. Научное название - головач германский, в диаметре данный гриб достигает 50 см, а вес может доходить до 25 кг.
Данные грибы можно употреблять в пищу только молодыми.
«Функция данных грибов - разложение органики. Это не аномальная зона, данные грибы встречаются не каждый год, наверно, экологические условия этого года, того района способствовали развитию этих грибов», - пояснила Нина Истомина.