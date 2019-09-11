Общество

12 гигантских шампиньонов найдены в Печорском районе

Уникальные грибы найдены в Псковской области.

Местный житель Мирон Антипов обнаружил 12 огромных грибов на своем земельном участке. Неизвестные грибы впечатляют не только своими размерами - они больше баскетбольного мяча, но и расположением - грибы-гиганты растут по кругу посреди поля.

Корреспондентам ГТРК «Псков» печерянин пояснил, что сражу же начал искать в Интернете, что же это может быть, и обнаружил, что такие грибы называются головачами, и в России они большая редкость. Такая находка характерна для Дальнего Востока и стран Европы.

На кафедре ботаники ПсковГУ специалисты сообщили, что данные грибы можно употреблять в пищу, они съедобны.

Кандидат биологических наук ПсковГУ Нина Истомина рассказала, что данный гриб - родственник шампиньона. Научное название - головач германский, в диаметре данный гриб достигает 50 см, а вес может доходить до 25 кг.

Данные грибы можно употреблять в пищу только молодыми.

«Функция данных грибов - разложение органики. Это не аномальная зона, данные грибы встречаются не каждый год, наверно, экологические условия этого года, того района способствовали развитию этих грибов», - пояснила Нина Истомина.