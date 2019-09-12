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Общество

Координатор фонда «Старость в радость» в Псковской области о том, что помогать просто

12.09.2019 14:28|ПсковКомментариев: 0

Наш сегодняшний собеседник - Виолетта Образцова. Она является координатором регионального отделения благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» в Псковской области. Из интервью вы сможете узнать о работе фонда, а самое главное - поймете, как стать волонтером или оказать любую другую помощь людям «серебряного возраста» у нас в регионе.

Координатор регионального отделения благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» в Псковской области Виолетта Образцова.

- Расскажите, пожалуйста, чем занимается фонд «Старость в радость»?

- Благотворительный фонд «Старость в радость» оказывает комплексную помощь пожилым людям и инвалидам. Это и улучшение качества жизни в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, построение системы долговременного ухода, найм и обучение дополнительного персонала по уходу, индивидуальная помощь и реабилитация, волонтерские поездки и общение. Фондом реализуются такие программы, как «Уютный дом», «Волонтерство», «Ежедневный уход», «Внуки по переписке», «Досуг» и многие другие. Подробнее с работой фонда и реализуемыми программами можно познакомиться на официальном сайте. Наша цель - выстроить в стране систему помощи, которая будет доступна каждому пожилому человеку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации.

- Как вы узнали о фонде?

- Весной 2018 года в Пскове проводилась волонтерская встреча, организованная сотрудниками благотворительного фонда «Старость в радость». С этого для меня все и началось. До этого времени в нашем городе, конечно же, были замечательные люди и организации, помогающие пожилым. И они весьма успешно продолжают это делать. Волонтеры фонда из Москвы также навещали проживающих в домах-интернатах людей.

Просто в какой-то момент мы с единомышленниками решили, что в нашей области большое количество домов-интернатов, и в каждом из них живут люди, нуждающиеся во внимании, заботе и помощи. Нас было трое, и я до сих пор вспоминаю нашу первую поездку в Пожеревицкий дом-интернат.

А потом состоялась судьбоносная встреча с директором фонда Елизаветой Александровной Олескиной. Мы услышали друг друга и поняли, что во многом наши взгляды сходятся, что смотрим мы в одном направлении, и что очень хотим, чтобы жизнь пожилых людей и инвалидов в нашем обществе стала достойной для каждого человека, независимо от его социального статуса или жизненных обстоятельств, в которых он оказался. Так я стала координатором фонда «Старость в радость» в Псковской области.

- Во многих ли регионах России есть местные отделения фонда?

- Волонтерские команды фонда работают в 32 регионах страны.


- Как обычный человек может помочь пожилым людям в рамках работы фонда?

- Помогать можно разными способами. Эта сфера очень обширна и каждому находится дело по силам и по душе. Вы можете выбрать для себя любое направление: 

  • Помочь с ведением социальных сетей: Вконтакте, инстаграм, оказать помощь в распространении и поиске информации.
  • Стать волонтером в поездке: принять участие в концерте, провести занятия по арт-терапии или любой другой мастер-класс, стать автоволонтером или помочь в поиске транспорта, погулять и пообщаться с маломобильными, записать истории бабушек и дедушек.
  • Помочь и порадовать пожилых : купить сладости или подарки к праздникам, организовать сбор подгузников и средств по уходу.
  • Помогать в деятельности группы: распечатывать фотографии из поездок, распечатывать информационные материалы (плакаты, наклейки, значки, флажки и т.д.), распечатывать раскраски (для психоневрологических интернатов) или анкеты для записывания историй бабушек и дедушек)
  • Проводить «уроки добра»
  • Стать куратором дома-интерната и организовывать поездки
  • Стать куратором волонтеров
  • Организовывать или участвовать в благотворительных акциях, проводимых в магазинах
  • Организовывать или участвовать в ярмарках с мастер-классами, делать и подписывать открытки для бабушек и дедушек
  • Участвовать в программе Внуки по переписке
  • Участвовать в волонтерских встречах в качестве эксперта
  • Заниматься фандрайзингом ( привлекать ресурсы и искать благотворителей)
  • Организовывать благотворительные мастер-классы, концерты, выступления

Можно устраивать пикники. Можно просто порадовать конкретную бабушку коробкой конфет или вкусным чаем. Можно делать больше и помогать обустройством территории интернатов, ремонтом, приобретением необходимых вещей и оборудования. Это далеко не полный список возможностей. Реализуя любую из них, каждый конкретный человек получает, в свою очередь, неоценимый опыт, новые навыки, возможность увидеть жизнь с разных сторон, реализовать свой потенциал, не востребованный на основной работе. В случае с корпоративным волонтерством - это своего рода социальный тимбилдинг для команды, и возможность оценить потенциал сотрудников для руководителя. Возможность рассказать широкой аудитории о своей благотворительной деятельности.

Поездка в Остров. Фото из группы: «Старость в радость Псковская область»

- А как стать волонтером фонда?

- Чтобы стать волонтером можно связаться с координатором, то есть со мной в личных сообщениях «Вконтакте», позвонив по телефону +79113658075 или написав на электронную почту. Также можно придти на волонтерскую встречу. Информация о времени и месте проведения размещается в группе «Старость в радость Псковская область».  Начиная с октября такие встречи мы будем проводить регулярно. На них можно будет познакомиться с нашей деятельностью и получить ответы на интересующие вопросы. С октября будут проводиться занятия для волонтеров в школах, ВУЗах и ССУЗах с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Занятия будут проводиться в учебных заведениях Пскова и в районах области.

Если вы хотите, чтобы мы стали партнером вашего учебного заведения на постоянной основе, мы готовы рассмотреть ваши предложения и начать работать по ним.


- Много ли волонтеров задействовано в Псковской области?

- Наш основной актив пока остается неизменным - 15 человек. Это команда, которая генерирует идеи, организует поездки и поддерживает друг друга. Добровольцев, оказывающих помощь, около 40 человек. Мы посещаем 12 домов-интернатов области, в которых живут чуть меньше тысячи человек (997 на данный момент). Наши добровольцы, в основном взрослые люди, которым небезразлично будущее нашей страны, нашего общества. В команде остается далеко не каждый. Остаются те, кто понимает, что жизнь должна быть достойной, что в цивилизованном обществе каждый человек важен, каждый должен иметь право выбирать где и как жить, если попал в трудную жизненную ситуацию (дома, получая необходимый уход или в доме-интернате).

Наши волонтеры - это удивительные люди, каждого из которых я бесконечно ценю и уважаю за стремление менять жизнь к лучшему.

Конечно же, добровольчество нужно развивать, прежде всего в районах области, где и находятся дома-интернаты. Можно ведь стать просто другом для одинокой бабушки и разговаривать с ней о любимых фильмах и происходящих событиях, а можно научить чему-то новому несколько человек. И делать эти добрые, важные и так необходимые нашим пожилым людям, дела можно не уезжая за 200 км, а непосредственно в своем поселке. Здесь просто важно почаще задавать себе простой вопрос: «А что будет, когда я стану пожилым?».

Волонтерский лагерь в Себежском доме-интернате.

- Проводится ли какое-то специальное обучение волонтеров?

- Проводится скорее инструктаж. Специалистами фонда разработана специальная Памятка волонтера, требованиям которой мы четко следуем. Как вести себя с пожилыми людьми? Как разговаривать с людьми с ОВЗ? Можно ли кормить лежачую бабушку или самостоятельно перемещать человека, даже если он об этом попросил? Что делать если попал в непонятную ситуацию - пожилой человек реагирует агрессивно или наоборот начинает плакать? Что брать с собой, как проходят поездки, какие песни мы поем, что разумно надеть и так далее. Иногда мы заранее репетируем, иногда действуем по обстоятельствам. Мы не критикуем персонал, мы доверяем профессионалам, работающим в сфере социальной помощи. Мы четко следуем Кодексу волонтера. Пожилые люди - это особый мир, где необходимы чуткость, умение оценить текущую ситуацию, умение правильно на нее среагировать. Такой инструктаж вполне можно рассматривать как обучение. 17 сентября пройдет вебинар по программе «Внуки по переписке», который будет проводить руководитель данной программы из Москвы. Конечно очень хотелось бы, чтобы реализовались планы по обучению основам фандрайзинга, принципам эффективной коммуникации и остальные. Все эти направления постепенно будем развивать.

- Как люди «серебряного возраста» относятся к волонтерам, всегда ли они настроены доброжелательно?

- Большая часть людей конечно настроена доброжелательно. Приезд волонтеров - это как «свет в окошке». Однако есть и те, кто не хочет общаться, не хочет участвовать в предлагаемых мероприятиях. И тут очень важно понимать - почему человек не хочет? Из практики основные причины три : человек плохо себя чувствует; переживает, что у него ничего не получится и он будет выглядеть нелепо в глазах тех же волонтеров и других проживающих домика; он просто не верит, что волонтеры приехали с искренним желанием помочь, что они не исчезнут после первого визита. Люди боятся открыться из-за частых разочарований.

У нас много тех, кто полгода назад даже не выходил из комнаты, а сейчас активно участвуют во всех предлагаемых мероприятиях, и вот это настоящее признание. Радость от того, что смогли обеспечить регулярность, что не подвели, помогли человеку раскрыться.
 

- Какие проекты проводились или проводятся конкретно в Псковской области?

- В Псковской области внедряется система долговременного ухода. Если вы хотите узнать о системе более подробно, это можно сделать здесь. Развивается волонтерское направление. Проводятся спортивные, творческие занятия, в том числе для маломобильных людей. Мы поздравляем именинников в 4 интернатах. Регулярно посещаем, а также поздравляем с праздниками жителей 12 домиков, а это почти 1000 человек. Также организуем экскурсии и поездки в учреждения культуры для проживающих, оказываем адресную помощь, проводим уроки добра в школах и садиках, организуем волонтерские встречи, где рассказываем о проблемах, с которыми сталкиваются пожилые люди, инвалиды и находим пути их решения.

Беседовала Ксения Кулакова

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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