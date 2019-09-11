Общество

Ряд деревень в Псковской области сменят название или «прописку»

В Псковской области будут уточнены названия и принадлежность к волостям ряда населенных пунктов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект принят большинством голосов сегодня, 12 сентября, на 35-й сессии регионального парламента.

Изменения наименований отдельных населенных пунктов подготовлены на основании информации, полученной от органов местного самоуправления муниципальных образований области, которые в свою очередь ориентировались на обращения граждан и собственную практик работы. Правки вносятся в наименования населенных пунктов, которые не соответствуют Государственному каталогу географических названий. Большая часть изменений касаются изменения одной или двух букв в названиях.

Так, например, деревня Булынино станет Булыгино, Захаровшина - Захаровщиной, Афоносово - Афаносово, а Чернево - Чернёво.

Другой пласт изменений касается исключения ряда населенных пунктов из-за состава волостей, в которых они оказались по технической ошибке.

Законопроект принят в двух чтениях с учетом таблицы поправок, предложенных парламентским комитетом по законодательству и местному самоуправлению.