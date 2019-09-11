Общество

Уровень жизни сельских жителей будет учитываться при рассмотрении бюджета

Данные Росстата по уровню жизни сельских жителей необходимо учитывать при рассмотрении бюджета, а также при принятии решений для поддержки малоимущих. Об этом Председатель Государственной Думы Вячеслав заявил в ходе заседания Совета Государственной Думы, на которое был приглашен руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков.

«Учитывая, что мы реализуем программу по развитию сельских территорий и будем в ближайшее время этот вопрос обсуждать при рассмотрении бюджета на следующие три года, нам необходимы исследования Росстата», - подчеркнул Вячеслав Володин, обращаясь к главе службы Павлу Малкову.

Председатель Госдумы отметил, что эти данные будут учитываться при принятии решений по поддержке малоимущих.

«Уровень бедности в городах – 8,1%, тогда как в селе каждый четвертый имеет доход ниже прожиточного минимума. Мы бы хотели получить более конкретные данные по уровню жизни сельских территорий», - пояснил В.Володин.

Глава Росстата Павел Малков в свою очередь отметил, что служба государственной статистики рассчитывает уровень бедности ежеквартально, но есть сезонный фактор, из-за которого цифра колеблется.

«По итогам первого полугодия 2019 года он составил 13,5%, но цифра пока предварительная. Разница между лучшими и худшими регионами примерно 6 раз», - сказал Павел Малков.

Председатель Госдумы отметил, что практика приглашения руководителей различных служб, министерств и ведомств на Совет Госдумы станет регулярной. В октябре на Совет Государственной Думы будет приглашен глава Росавтодора.