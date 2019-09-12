Общество

Подарить счастливое детство - псковская семья об усыновлении ребенка из детского дома

Год назад Ирина и Сергей усыновили ребенка из псковского детского дома. О непростом пути к этому решению, сомнениях и страхах семья поделилась с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Ирина, вы планировали взять из детского дома конкретного ребенка - например, голубые глаза, светлые волосы, возраст до трех лет?

- Нет, конкретных установок, предпочтений у нас не было. Мы решили, что примем в нашу семью ребенка, который с первого взгляда «западет» в душу.

Мы не выбирали. Как вообще можно прийти в детский дом и выбирать ребенка? Это же не вещь, не товар, мы не на ярмарке. Мы не понимали, как можно познакомиться с ребенком, дать ему надежду, а потом не взять его?

Нам предложили познакомиться с маленькой девочкой, ей было пять лет, ее мы и усыновили в итоге. Кстати, недавно она праздновала свой первый день рождения в семье, ей исполнилось шесть.

- Ваша первая встреча. Как она прошла, что вы чувствовали?

- Муж был спокоен. Я наоборот - нервничала ужасно. Все, что планировала сказать ребенку, о чем спросить, естественно, забыла. Сначала в голову пришла мысль - пусть нам девочку покажут, но чтобы она не увидела нас. Но номер не прошел. Когда сотрудники детского дома привели к нам девчушку, мы поговорили, немного поиграли. Ее спрашивают - тебе нравятся мама и папа? Она выпалила - да.

- Кому было сложнее адаптироваться - вам, мужу, ребенку?

- Я считаю, что у всех были сложности и страхи. Конечно, дочь сначала очень боялась, что мы ее вернем обратно в детский дом. Немного стеснялась, но в целом она общительная, в то же время спокойная. Нам с мужем тоже пришлось непросто. Все-таки в доме новый член семьи, которому требуется внимание и забота. Я боялась рассердиться или сказать ей резкое слово, разные ситуации же бывают. Но мы преодолели это.

- Бывают моменты, когда вы чувствуете, что дочка - не родная?

- Мы взрослые люди, умом я понимаю, что она не родная, конечно, это разные ощущения и чувства — родить своего ребенка или усыновить приютского.

Но она моя дочь. Прошел всего лишь год, впереди целая жизнь.

- Как ваши друзья, родственники отреагировали на то, что вы усыновляете ребенка?

- В целом положительно. Но мы на чужое мнение в основном не обращали внимание, это наше решение, нам ее воспитывать.

- Есть ли в планах усыновить еще одного ребенка?

- Сложный вопрос. Я не могу ответить ни «да», ни «нет». Пока мы об этом не думали. Время покажет.