Общество

В Псковской области расширят господдержку кинематографии

В Псковской области расширят государственную поддержку кинематографии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона принят сегодня, 12 сентября, на очередной сессии регионального парламента.

Комментируя вопросы депутатов, среди которых был и вопрос Всеволода Козловского: «Неужели в Псковской области заняться больше нечем, кроме как кинематографией», - председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева пояснила, что «задача органов власти предоставить качественное предоставление услуг в сфере культуры, неотъемлемой частью которой является кинематографии».

Она обратила внимание, что в законопроекте прописаны принципы участия государственных органов области в осуществлении мер государственной поддержки кинематографии, а также формы и направления такой поддержки. И речь в документе идет не только о предоставлении субсидий из областного бюджета организациям кинематографии на возмещение части затрат, но и о развитии в регионе сети кинозалов, а значит расширению проката и показа национальных фильмов в регионе.

Жанна Малышева напомнила, что регион ранее выиграл 9 грантовых конкурсов, в рамках которых Псковская область получила 45 млн рублей федеральных средств и не потратила ни одного рубля на софинансирование. «И теперь в девяти населенных пунктах области открыты 9 кинозалов, где люди могут смотреть, в том числе, премьерное кино», - отметила она и добавила, что такая работа будет продолжена.

Кроме того, подчеркнула Жанна Малышева, в законопроекте говорится о поддержке реализации образовательных и научно-технических программ в регионе, а также проведения спецмероприятий, таких, как кинофестивали.

Законопроект принят большинством голосов в двух чтениях.