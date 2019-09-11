Общество

17 боррелиозных клещей выявлено в Псковской области за неделю

4 178 человек обратились с укусами клещей в лечебно-профилактические учреждения Псковской области в период с 1 января по 10 сентября текущего года. Из них 957 - дети, сообщил Псковской Ленте Новостей главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

В городе Пскове за отчетный период зафиксировано 1303 укушенных, в том числе 312 детей, в Великих Луках - 309 (75 детей). Кроме того, укушенные клещами псковичи были зарегистрированы в Мурманской области (4 человека, в том числе 2 ребенка), в Московской и Тульской областях (по 2 человека) и в Казани - 1 человек.

Иммуноглобулин введен – 154 людям, в том числе 149 детям. В микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии за период с 1 января по 10 сентября на исследования поступило 2417 клещей. Из них 6 оказались энцефалитными, 526 - боррелиозными. Кроме того, получено 44 положительных пробы на моноцитарный эрлихиоз, 9 – на гранулоцитарный анаплазмоз. За анализируемый период привито против клещевого вирусного энцефалита 3558 человека, в том числе 355 детей.

Добавим, за период с 4 по 10 сентября в Псковской области с укусами клещей обратился 101 человек, в том числе 13 детей. В микробиологическую лабораторию поступил 81 клещ. 17 оказались боррелиозными. 1 клещ оказался носителем гранулоцитарного анаплазмоза.