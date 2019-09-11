Общество

Представители 23 районов Псковской области приняли участие в смотре-выставке «Ветеранское подворье»

В культурном центре поселка Палкино состоялось торжественное открытие 8-го регионального смотра-конкурса «Ветеранское подворье». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в этом году в мероприятии принимает участие 32 участника-победителя районных смотров. В общей сложности на смотре представлены плоды трудов хозяйств из 23 районов области.

По словам председателя Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны Николая Груздова, смотр продолжает добрую традицию подводить итоги летнего сезона урожаев.

«Здесь собираются главные труженики районов, — подчеркнул Николай Груздов. — По значимости для нагих пенсионеров это второй праздник после Дня победы. Наша цель - выращивать экологически чистую продукцию, передавать опыт молодежи. Неужели мы "докатились" до китайского лука, картофеля из Израиля и цветов из Голландии? Мы видим, что могут делать труженики села, с какой любовью и изобретательностью они представляют свою продукцию».

Анатолий Копосов приветствовал гостей и участников праздника от имени Псковского областного Собрания депутатов и поздравил всех с большим праздником, который показывает возможности ветеранских подворий.

«Мы живем в сложное тревожное время, которое пропахло грозой, со всех сторон угрозы, санкции, противостояние, наши конкуренты хотят поставить нас на колени, — сказал Анатолий Копосов в приветственном слове. — Но мы продолжаем жить по наказам наших предков, дедов и отцов, которые всегда говорили, что скорее умрут, чем встанут на колени». Заместитель председателя Псковского областного Собрания пожелал всем с пользой использовать праздничный день.

Глава Палкинского района Евгений Седов также принял участие в торжественном открытии смотра-выставки. Он отметил, что ветераны своим примером заражают молодое поколение вирусом целеустремленности и трудолюбия. «Вы доказываете своим трудолюбием, что, несмотря на погодные условия, можно достигать замечательных результатов», - сказал глава района.

Добавим, что участники поборются за победу в восьми номинациях и за Гран-при.