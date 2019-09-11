Общество

Областные депутаты не поддержали коллег из гордумы в вопросах выплаты маткапитала

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали законодательную инициативу коллег из гордумы, связанную с выплатами регионального материнского капитала. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято сегодня, 12 сентября, на очередной сессии регионального парламента.

Авторы законопроекта предложили предоставить право на дополнительную меру поддержки в форме регионального материнского капитала женщинам, родившим или усыновившим второго и каждого последующего ребенка (начиная с 1 января 2020 года) и мужчинам, являющихся единственными усыновителями второго и каждого последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Сейчас семьи, в которых родился третий ребенок, могут получить 100 тысяч рублей, однако воспользоваться этими средствами родители могут только при достижении малышом 3 лет. В законопроекте же предлагается ввести единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей с первых дней жизни ребенка.

Ранее на заседании парламентского комитета труду и социальной политике председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева заявила, что в Псковской области проживают 7,5 тысяч граждан, имеющих право на региональный материнский капитал. В случае принятия данных изменений из регионального бюджета потребуется выделить около 119 млн рублей, что станет очень серьезной нагрузкой на региональный бюджет.