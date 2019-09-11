Общество

В Пскове задержали неадекватную женщину, находившуюся в розыске

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали женщину, находившуюся в розыске. 11 сентября сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области остановили 38-летнюю гражданку на улице Алтаева, которая вела себя неадекватно и выражалась грубой нецензурной бранью.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, при проверке документов выяснилось, что женщина разыскивается за уклонение от уплаты средств на содержание детей.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудникам УФССП по Псковской области.