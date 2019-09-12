Общество

Современные варианты заборов для дач и домов

Представители старшего поколения подтвердят, что во времена советской эпохи заборы для загородных участков могли быть двух типов - либо это громоздкие и дорогостоящие конструкции из кирпича, либо заборы, собранные из подручного средств, ненужных досок, сетки, палок.

Сегодня на рынке появились другие, более удобные, долговечные, красивые варианты. Они лучше, как в эстетическом отношении, так и с точки зрения эксплуатационных качеств. О каких конструктивных решениях конкретно идет речь?

Получить подробную информацию о различных заборах для загородных участков и дач вы можете на сайте специализированной компании. Мы же подробнее поговорим лишь о нескольких разновидностях.

Профнастил

Тонкий лист металла, покрытый защитной эмалью с одной или обеих сторон, является и одним из наиболее практичных, и одновременно одним из наиболее красивых вариантов. Он прост в монтаже, а широкий ассортимент габаритных размеров и цветов позволит выбрать тот забор, который удовлетворяет личным нуждам.

Штакетник

Если раньше штакетник собирали из досок, то теперь на смену древесине пришел покрытый краской металл. Он долговечен, более прочен, по-своему привлекателен. В отличие от листов профнастила, штакетник выглядит, как традиционный забор. Хорошо сочетается с кирпичной кладкой.

Поликарбонат

Заборы из листов поликарбоната могут выступать и в качестве временного заграждения, и в качестве стационарного забора, который пропускает солнечный свет, но в то же время защищает вашу территорию от любопытных взглядов. Он легкий, не боится влаги, просто монтируется. Особенно хорошо сочетается с коваными заборами, которые привлекательны, но оставляют двор обозреваемым с дороги.

Сетка «Гиттер» и «Кантри»

Несмотря на то, что классическая для наших мест сетка «рабица» все еще пользуется спросом, у нее появились современные аналоги. Это сетка Gitter, более прочная и жесткая, с помощью которой можно возводить заборы более 2 метров высотой. Или сетка «Кантри», которая по ряду эксплуатационных параметров превосходит варианты из прошлого. Отличительная черта современных заборных сеток – зеленый цвет, однако, они могут и черными, и красными.

Обратите внимание

Независимо от выбранного материала забора, будь-то кирпич, сетка, профнастил, рекомендуем обращаться за монтажом в компании, которые предоставляют комплексные услуги. Это исключит ошибок в расчетах и позволит установить надежное ограждение с минимальными затратами.