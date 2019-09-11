Общество

В Псковской области за бездействие предприятия по ликвидации очагов зарастания сорным растением наложен штраф

В августе должностными лицами Управления Россельхознадзора проведено рейдовое обследование в установленной в 2009 году карантинной фитосанитарной зоне по карантинному сорному растению повилике клеверной (Cuscuta trifolii Babincg). Карантинная зона, площадью 154 га, была установлена на территории сельскохозяйственного предприятия ОАО «Искра», расположенного в Островском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, при проведении карантинного фитосанитарного обследования должностными лицами Управления установлено, что очаги повилики на вышеуказанном участке до настоящего времени не ликвидированы, своевременное скашивание не проводится. Система севооборота не соблюдается.

Кроме того, на зараженном участке осуществляется выпас сельскохозяйственных животных, что является нарушением правил борьбы с карантинными сорными растениями и способствует их дальнейшему распространению.

По итогам проведения выездной внеплановой проверки сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям ОАО «Искра» привлечено к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений.

Повилика клеверная - сорное растение (Cuscuta trifolii Babincg), является объектом внешнего и внутреннего карантина Российской Федерации.

Наносимый вред данным сорным растением обусловлен не только снижением урожайности культур, но и засорением урожая, ухудшением его качества, снижением продуктивности лугов и пастбищ. Повилики являются переносчиками многих растительных вирусов, способствуют поражению растений вредителями и болезнями.