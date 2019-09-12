Общество

Псковские депутаты поддержали проект федерального закона по оптимизации деятельности нотариусов

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали проект федерального закона, оптимизирующий нотариальную деятельность в условиях развития цифрового общества. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято сегодня, 12 сентября, на 35-й сессии регионального парламента.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что он направлен на оптимизацию нотариальной деятельности и повышение востребованности нотариальной защиты прав граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества.

Так, документом предусматривается развитие возможностей удаленного обращения лиц за совершением нотариального действия, установление возможности удостоверения сделки двумя и более нотариусами, обеспечение возможности предоставления сведений об открытии наследственного дела с использованием сети «Интернет», установления личности гражданина при отсутствии у него документов посредством единой биометрической системы.

Также в законопроекте уточняется, что в сделках, удостоверяемых двумя или более нотариусами, ответственность будет нести тот нотариус, к которому обратился заявитель.