Общество

В России с октября начнут работать новые апелляционные и кассационные суды

С 1 октября 2019 года в России начнут работать девять новых кассационных и пять апелляционных судов общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды, объявил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщает «Интерфакс».

В этот день вступит в силу закон о введении в судах общей юрисдикции принципа «сплошной кассации». Он предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора.

«Сплошная кассация» позволит более эффективно исправлять судебные ошибки и повысить правовую защиту граждан и бизнеса», - считает Лебедев.

Введение новых судов будет способствовать укреплению независимости судей и повышению эффективности правосудия, добавил он.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции образованы по экстерриториальному принципу, в соответствии с которым границы судебных округов не совпадают с административно-территориальным делением государства. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда общей юрисдикции входят от 7 до 13 регионов, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 региона.

Законопроект о введении новых окружных судов разработал Верховный суд. Он бы принят летом 2018 года. Введение новых судов изменит ситуацию, когда апелляции и кассации мог рассматривать один и тот же суд.

Сейчас в системе общей юрисдикции действуют мировые суды, районные и региональные, которые могут рассматривать дела в первой инстанции. Их решения можно оспорить в апелляционной инстанции, например, вердикт районного суда можно обжаловать в областном. Кассационную жалобу в этом случае будет рассматривать президиум областного суда. «При этом в апелляционной и кассационной коллегиях отдельные составы, но находятся они в одном суде, с одним председателем», — комментировал год назад глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В новой системе апелляции и кассации не будут рассматриваться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции.

Апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать жалобы на не вступившие в силу решения судов регионов, которые рассматривали дело в первой инстанции, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. По судебным актам, принятым в первой инстанции районным судом или мировым судьей, апелляционная инстанция остается прежней.

Кассационные суды общей юрисдикции будут являться вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта РФ, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел в качестве суда кассационной инстанции. Будут рассматриваться жалобы и представления на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.