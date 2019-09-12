Общество

В Детской деревне-SOS возвели волейбольную площадку для детей-сирот

Сегодня утром, 12 сентября, руководитель следственного управления СК России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская деревня - SOS Псков» Игорь Соловьев вместе со своими помощниками возвели для детей-сирот волейбольную площадку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Руководство детского учреждения, понимая важность и необходимость укрепления здоровья сирот, проводит мероприятия по разнообразию спортивного досуга воспитанников, создавая необходимые условия развития их физических, интеллектуальных и нравственных способностей.

С этой целью, директор учреждения подготовил необходимую базу для создания волейбольной площадки для детей-сирот.

Совместными усилиями руководства и сотрудников регионального управления СКР и «Детской деревни - SOS Псков» выполнены работы по возведению волейбольной площадки на территории детского учреждения.

После завершения работ руководитель управления Петр Крупеня и директор «Детской деревни - SOS Псков» Игорь Соловьев договорились о совместном проведении совместных первых спортивных мероприятий на волейбольной площадке.