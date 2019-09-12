Общество

Чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» открылся в Псковской области

Сегодня, 12 сентября, в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова состоялось открытие 4-го регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях примут участие более 80 псковских студентов и школьников.

Участников чемпионата поприветствовал председатель областного комитета по образованию Александр Седунов. Он напомнил, что, когда чемпионат только стартовал в 2016 году, в нем состязалось чуть более 10 детей, а сегодня их уже 87. Тогда соревнования проходили по двум компетенциям — сухое строительство и штукатурные работы и поварской дело, а сегодня список значительно расширился.

«Чемпионат укоренился в Псковской области», - отметил Александр Седунов и добавил, что состязания - это возможность дальнейшего шага в профессии, жизни и карьере.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова он поздравил всех участников с открытием чемпионата: «В добрый путь, удачи и успехов!»

С теплыми словами напутствия к участникам обратилась главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», избранный депутат Псковской городской Думы по 13-му одномандатному округу Галина Неваленная. Она пожелала всем участникам успехов и больших побед. «Ставьте перед собой самые амбициозные задачи, а мы поможем их реализовать. Дерзайте!», - обратилась она к присутствующим.

Участники чемпионата будут соревноваться в трех группах: школьники, студенты и специалисты.

Школьники будут состязаться за звание лучшего в бисероплетении, вязании крючком, художественном вышивании, флористике, сухом строительстве и штукатурных работах, гончарном деле и макетировании. Студенты будут участвовать в соревнованиях по следующим компетенциям: поварское дело, портной, ремонт обуви, сухое строительство и штукатурные работы, столярное дело, ландшафтный дизайн, медицинский и социальный уход. Специалисты попробуют свои силы в трех направлениях: художественное вышивание, строительное дело, ландшафтный дизайн.

Экспертами псковского чемпионата «Абилимпикс» станут преподаватели образовательных организаций региона, представители псковских предприятий и медицинских учреждений.