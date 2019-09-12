Общество

«Росконтроль» обнаружил в треске мышьяк и минтай

Эксперты «Росконтроля» при проверке качества трески на полках магазинов обнаружили мышьяк и минтай. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, специалисты отправили на экспертизу продукцию пятерых производителей, проверку прошли лишь два из них.

В треске разных компаний отметили мыльное, щелочное ощущение и чрезмерное количество ледяной глазури (8,7% вместо максимально допустимых 5%), а также зафиксировали превышено допустимое содержание мышьяка (в 1,6 раза и в 3 раза соответственно).

У одного из производителей в упаковке вовсе вместо трески был минтай.