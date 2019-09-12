Общество

Михаил Ведерников доложил Константину Чуйченко о готовности региона к переходу на «цифру»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 12 сентября, принял участие в совещании заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко, где доложил о готовности региона к переходу на цифровое телевизионное вещание. В заседании также приняли участие руководство профильных министерств и федеральных ведомств, представители субъектов Российской Федерации, которые еще готовятся перейти на новый формат вещания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках мероприятия обсудили вопросы готовности к отключению аналогового вещания, наличия и стоимости оборудования для приема цифрового телевидения в торговых сетях.

Михаил Ведерников отметил, что подготовка к отключению аналоговой трансляции на территории региона идет в плановом режиме. Псковская область вошла в число регионов, которым срок перехода с аналогового телевещания на цифровое был продлен до 14 октября.

Глава региона проинформировал о том, что сформирован штаб по переходу на цифровое телевизионное вещание, заседания которого сейчас проводятся в еженедельном формате. После 1 октября актуальные вопросы с участием глав муниципалитетов будут обсуждаться ежедневно.

Особое внимание губернатор обратил на развернутую в регионе информационно-разъяснительную кампанию. Запущена региональная «горячая линия» (телефон: 8-800-100-60-11) для информирования населения и приема заявок на помощь волонтеров. Колл-центр будет работать в усиленном режиме вплоть до декабря текущего года. Кроме того, на местах планируется провести третью волну подомовых обходов. В школах региона с 18 сентября пройдут тематические цифровые уроки, на которых учащимся расскажут о переходе на «цифру». 21-го сентября в рамках ежегодного «Кросса наций» пройдет «Цифровой забег», где участникам из всех муниципальных образований будет также представлена развернутая информация о переходе на цифровое телевизионное вещание.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в целях отработки растущего числа запросов на помощь волонтеров перед отключением аналогового вещания общее количество добровольцев, привлеченных к адресной разъяснительной работе, будет увеличено до 200 человек. Также с «Почтой России» достигнута договоренность о наличии запаса цифровых приставок в каждом почтовом отделении. Суммарный запас такого оборудования составляет более 5 тыс штук.

Кроме того, по поручению губернатора Михаила Ведерникова в области организована выплата компенсации за приобретение приставок малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На эти цели из регионального бюджета выделено 5 млн рублей. В настоящее время жителям Псковской области уже выплачено более 460 таких компенсаций.