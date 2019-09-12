Общество

Конкурс «Ветеранское подворье» должен выйти на новый юбилейный уровень - Вера Емельянова

В Палкино проходит чествование и награждение победителей 8-го регионального конкурса-смотра «Ветеранское подворье». Напомним, в этом году в мероприятии принимает участие 32 участника-победителя районных смотров. В общей сложности на смотре представлены плоды трудов хозяйств из 23 районов области.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, от лица администрации Псковской области благодарственные письма, подарки и призы победителям из Стругокрасненского, Усвятского, Новоржевского и Гдовского районов вручила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Она поблагодарила ветеранов «за труд и участие в важном и серьезном мероприятии, которое находится в одном ряду с такими понятиями как Родина, двор, семья, патриотизм».

Вера Емельянова поделилась идеей проведения конкурса в будущем году, когда будет отмечаться 75-летие со Дня Победы. В частности, она предложила собрать в следующем году 75, а то и больше участников по разным номинациям и посвятить «Ветеранское подворье-2020» памятному для всей России дню.

«Администрация региона окажет всяческую поддержку этому смотру, - отметила она. - Мы выходим с вами на новый юбилейный уровень».

Вручая благодарственные письма и подарки, Анатолий Копосов ещё раз искренне поблагодарил ветеранов за труд и организацию праздника. «Члены комиссии были восхищены и поражены умениями и желанием сделать что-то прекрасное», - сказал он, в частности, отметив цветы, выращенные на Ветеранское подворье в Опочецком районе.

Добавим, что победители выбираются по восьми номинациям, в том числе «Лучшее ветеранское подворье», «Лучший пчеловод», «Лучшая детская грядка» и других, а также в номинации «Приз зрительских симпатий».