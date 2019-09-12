Общество

Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы

Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении, сообщает «RG».

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, дают налоговые льготы тем, кто занимается садоводством или огородничеством в индивидуальном порядке. Ранее они касались членов некоммерческих организаций, к которым относятся и СНТ.

Кроме того, плату индивидуальных садоводов и огородников за приобретение, создание, содержание и ремонт имущества общего пользования указанного товарищества предлагается отнести к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и не учитывать при обложении налогом на прибыль.

Принятие проекта закона позволит избежать необоснованного и избыточного налогового бремени на некоммерческие организации, заявили в Госдуме при рассмотрении документа.

Законом также вводится понятие «садовый дом», под которым понимается здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд.