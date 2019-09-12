Общество

Руководство «Единой России» поздравило с юбилеем одного из старейших членов партии в Пскове

В Пскове один из старейших членов «Единой России» Виктор Комлев получил поздравление от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. Сегодня, 12 сентября, горожанин отмечает свое 85-летие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Поздравительный адрес руководства «Единой России» и памятный подарок псковичу передали заместитель секретаря регионального отделения партии Елена Полонская и исполнительный секретарь местного отделения Виктор Рязанцев. «Пусть этот праздник придаст Вам бодрости, уверенности, сил и вдохновения, а память о прожитом дарит только светлые воспоминания и ощущение гордости за проделанный путь. Выражаю Вам искреннюю благодарность за доверие нашей Партии, желаю здоровья, долголетия и благополучия», - говорится в праздничном обращении к юбиляру.

Отметим, что Виктор Иванович Комлев вступил в партию «Единая Россия» в 2001 году, и с тех пор поддерживает ее инициативы и программу действий.