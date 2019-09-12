Общество

Великолукская транспортная прокуратура приняла меры к устранению нарушений законодательства о противодействии коррупции

Великолукская транспортная прокуратура выявила факт неисполнения ООО «Торговый Дом «Картон»-Псков» обязанности по уведомлению Псковской таможни о приеме на работу гражданина, ранее проходившего в ней государственную службу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В этой связи в отношении указанного общества Великолукский транспортный прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). По результатам его рассмотрения юридическое лицо признано виновным и ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.