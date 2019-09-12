Псковский Росреестр информирует о грядущей «гаражной амнистии»

Росреестр принимает участие в работе над законопроектами, которые предполагают внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и ряд других законодательных актов в части совершенствования законодательства о недвижимом имуществе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.
Гаражам планируют посвятить отдельный закон. В нем среди прочего установят понятия «гаражный комплекс» и «гараж-стоянка», а также положения о праве собственности на общее имущество, предназначенное для хранения транспортного средства. В настоящее время законодательство не содержит отдельного правового акта, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов.
По данным ФНС России в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержится информация о почти 37 тыс. юридических лицах, зарегистрированных в качестве гаражных (гаражно-строительных) кооперативов.
По данным Росреестра в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтены сведения об объектах гаражного назначения:
По информации, представленной в Минэкономразвития органами государственной власти субъектов России, количество существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов гаражного назначения значительно превышает количество таких объектов, учтенных в ЕГРН.
Предполагается, что с принятием закона у граждан, не имеющих документы на гаражи, появится возможность оформить их в собственность и приобрести участок под ними. Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу РФ. Предполагаемая дата вступления закона силу 2020 год.