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Общество

В Думу внесен законопроект о банкротстве без суда при долгах не более 500 тысяч рублей

12.09.2019 16:25|ПсковКомментариев: 0

Законопроект, который вводит в действующее законодательство новую норму о праве граждан на бесплатную процедуру внесудебного банкротство при долгах, совокупный размер которых больше 50 тысяч рублей, но не превышает 500 тысяч рублей, внесен в Госдуму, сообщает «Интерфакс».

Поправки в закон о банкротстве размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента. Автор законопроекта - глава комитета по собственности Госдумы Николай Николаев.

Согласно законопроекту, гражданин имеет право обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов оставляет заемщика без средств для оплаты других долгов.

Чтобы заявление приняли во внесудебном порядке, гражданин должен быть признан безработным или иметь источник дохода менее величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. Потеря работы или снижение уровня дохода должны были возникнуть не менее чем за три месяца до подачи заявления о признании банкротом. Также у заявителя не должно быть имущества, принадлежащего ему на праве собственности, за исключением того, которое не может быть взыскано.

Одновременно гражданин не должен иметь средств на банковских счетах (вкладах), совокупный размер которых составляет более 50 тысяч рублей в течение трех месяцев до момента подачи заявления. Гражданин не должен иметь неснятую или непогашенную судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики. Кроме того, заявление принимается только в том случае, если человека не признавали банкротом и оно не возникало в силу закона в течение пяти лет, предшествующих дате обращения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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