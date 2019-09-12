Общество

Исправительные работы грозят жителю Дно за незаконную продажу алкоголя

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения полиции по Дновскому району установлен факт незаконного сбыта 50-летним местным жителем спиртосодержащей жидкости.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее этот дновец уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, и теперь он может быть подвергнут уголовному наказанию. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции и спиртосодержащей пищевой продукции». Подозреваемый дал признательные показания.

Максимальный размер наказания, предусмотренный законом за совершение данного преступления, составляет 1 год исправительных работ.