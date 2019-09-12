Общество

Стейк-хаус «Филей» запускает первый в Пскове «свиной безлимит»

Многие слышали про акции «пенный безлимит» и «безлимиты для закусок», которые периодически проводят рестораны и бары. Стейк-хаус «Филей» решил не мелочиться и запустить первый в Пскове «свиной безлимит». 14 сентября с 14.00 в стейк-хаус «Филей» стартует беспрецедентная акция «Субботний свиной безлимит».

В ресторане пояснили суть акции : «Гость стейк-хаус может заказать столько свинины, сколько захочет и, главное, сможет съесть по фиксированной цене. Прежде чем попасть на стол, свиной окорок готовится более суток по особой технологии, после чего запекается в медовой глазури. Подается с деревенским картофелем и с тушёной квашеной капустой».

⠀

«Не упустите возможность попробовать нежнейшее мясо, аромат и вкус которого не оставят никого равнодушным. Это настоящее пиршество для всех поклонников мяса продлится пока не останется и кусочка – ешьте, сколько хотите», - отмечают сотрудники ресторана.

Забронировать столик и уточнить стоимость можно по телефону 61-20-19.