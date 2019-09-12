Общество

Псковский облпотребсоюз отмечает 75-летие со дня основания

Псковский облпотребсоюз в четверг, 12 сентября, отмечает 75 лет со дня основания организации. В торжественном мероприятии, которое прошло в Псковском кооперативном техникуме, приняла участие заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени главы региона Михаила Ведерникова она поздравила организацию с юбилейной датой. «На протяжении долгого времени потребкооперация выполняет важнейшую социальную миссию, является эффективным сегментом рыночной экономики и остается востребованной в новых условиях. То, что не под силу решить одному человеку, легко решается совместными усилиями. И вы это доказали. То, что мы сегодня присутствуем здесь на этом мероприятии — результат вашей слаженной работы», — сказала заместитель губернатора и пожелала работникам и руководству организации здоровья, благополучия и процветания.

Во время торжественного мероприятия Нинель Салагаева вручила почетную грамоту губернатора Псковской области председателю Псковского облпотребсоюза Николаю Тесля. Благодарственные письма от администрации региона также получили трудовые коллективы Порховского и Бежаницкого райпо.

Псковский облпотребсоюз был образован в сентябре 1944 года. К 1 января 1945 года он объединял 23 районных потребительских союза, 33 сельских потребительских общества, 23 заготовительные конторы. В настоящее время в систему облпотребсоюза входят 1 областное и 15 районных потребительских обществ, которые объединяют 14 тысяч пайщиков и обслуживают 40% сельского населения. В организации работают более 4 тыс квалифицированных работников.