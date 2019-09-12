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Общество

Дома у члена «Яблока» и в штабе Навального в Пскове прошли обыски

12.09.2019 21:49|ПсковКомментариев: 0

У активистов, координатора штаба политика Алексея Навального 12 сентября прошли обыски в домах и офисах. Это происходит в рамках уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией, сообщает издание «7х7».

В псковском штабе полицейские изъяли технику и визитки. Координатор штаба Валентин Болдышев рассказал, что к нему с обысками пришли силовики в масках и шлемах в шесть утра. Они изъяли телефоны, требовали разблокировать личный ноутбук координатора и предоставить контакты других активистов, он отказался. По его словам, с жены взяли подписку о неразглашении. 

К активисту Николаю Кузьмину домой также пришли следователи. Депутат псковской облдумы от «Яблока» Лев Шлосберг сообщил, что Кузьмин — его однопартиец, а не активист псковского штаба Навального, политик уверен, что к Кузьмину пришли потому, что это «политически мотивированная атака». Обыски также прошли у активистов Павла Чернова и Андрея Егорова. 

После обыска Николая Кузьмина отвезли на допрос в региональный следственный комитет. В 16:30 активистов Чернова и Кузьмина отпустили с допросов. С них взяли подписки о неразглашении данных следствия, но Кузьмин рассказал журналистам, что эта ситуация напомнила ему сюжет романа «1984» Джорджа Оруэлла. Сообщается, что все допрошенные проходят по делу ФБК, как свидетели, никаких претензий им не предъявлено.

Напомним, 8 сентября Николай Кузьмин от партии «Яблоко» принимал участие на довыборах в Псковскую городскую Думу, где занял второе место с итоговым результатом в 25,51% голосов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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