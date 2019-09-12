Общество

47 детей проживают в Детской деревне - SOS в Пскове

47 детей проживают в Детской деревне-SOS в Пскове на сегодняшний день, сообщил директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня - SOS Псков» Игорь Соловьев сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, посвященной деятельности Детской деревни - SOS Псков.

Игорь Соловьев напомнил, что в конце декабря 2010 года, когда Детская деревня начала свою деятельность, в учреждение пришли 22 ребенка.

По словам директора соцучреждения, эти дети были в основном из многодетных семей, которые были «разбросаны» по сиротским учреждениях региона.

На сегодняшний день «Детские деревни SOS» - это достаточно известный бренд, который помогает детям-сиротам, отметил Игорь Соловьев.