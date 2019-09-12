Общество

Один день пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах

16 сентября Северо-Западная пригородная пассажирская компания присоединится к открытию Европейской недели мобильности и проведет акцию «С велосипедом по жизни». В этот день в границах обслуживания компании пассажиры смогут провозить велосипеды в пригородных поездах бесплатно без оформления проездного документа, сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «СЗППК».

Напоминаем, что в остальные дни действуют специальные тарифы на провоз двухколесного транспорта. В соответствии с Правилами перевозок допускается провоз каждым пассажиром в неразобранном виде не более одного велосипеда. Для этого необходимо оформить разовый билет или приобрести абонементные билеты «Ежедневно +» и «Рабочего дня +», которые позволяют пассажиру провозить с собой велосипед.

Кроме того, быстро и легко оформить билет на провоз велосипеда пассажир может с помощью мобильного приложения «Пригород».