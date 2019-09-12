Общество

Каждый третий россиянин сталкивался с семейным насилием

Практически каждый третий россиянин (31%) сообщает, что семейное насилие имело место в его ближайшем окружении, в том числе в собственной семье. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», сообщает в «Интерфакс».

Так, 5% респондентов заявили, что такие случаи бывают в их собственных семьях. 7% опрошенных сообщили, что подобные проявления были в семьях, где они росли. 19% опрошенных отмечают, что семейное насилие случается в их ближайшем окружении.

На вопрос социологов о том, как следует действовать женщине, которую избил муж, 59% респондентов ответили, что следует обратиться за помощью в полицию, 20% опрошенных советуют идти к психологу, 11% участников исследования рекомендуют обратиться к адвокату.

При этом две трети респондентов (68%) не сталкивались в своем ближайшем окружении с семейными конфликтами, приводящим к применению физической силы.