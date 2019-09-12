Общество

Пограничное управление ФСБ напоминает порядок пересечения границы несовершеннолетними

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области обращает внимание на выявление попыток пересечения несовершеннолетними гражданами Российской Федерации, следующих на выезд из России без сопровождения законных представителей, либо без разрешающих на то документов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, во избежание возникновения проблемных ситуаций, которые могут привести к непропуску лиц через границу, Пограничное управление ФСБ России по Псковской области напоминает населению отдельные положения порядка пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами Российской Федерации.

Согласно требованиям Федерального закона от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетние граждане, как правило, выезжают из страны совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей при наличии действительных документов на право пересечения государственной границы. При этом согласия второго родителя, усыновителя, опекуна или попечителя на выезд не требуется.

Нотариально оформленное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на выезд его из Российской Федерации необходимо в случае поездки несовершеннолетнего самостоятельно или в сопровождении иных лиц, например, с дальними родственниками или в составе организованной группы, следующей на соревнования, экскурсии и т.д. под руководством сопровождающего лица. При прохождении пограничного контроля ребенок должен иметь при себе данное согласие и предъявить его вместе с заграничным паспортом.

Если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявил о своем несогласии на выезд ребенка из Российской Федерации, то вопрос о возможности выезда несовершеннолетнего гражданина решается в судебном порядке.