Общество

Начинается видеотрансляция программы «Эхо города»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхо города», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В рамках проекта ведущие обсуждают проблемы, которые касаются большинства жителей города, ставят вопросы и ищут на них ответы, учитывая мнение радиослушателей и экспертов.

Ключевая тема сегодняшнего выпуска - состояние городских учреждений образования, культуры и спорта. Не будем скрывать, тема навеяна двухнедельными скитаниями центра «Подросток» по разным углам. Напомним, городские власти 2 сентября объявили о приостановлении деятельности Центра образования «Подросток» в здании на Гражданской, 9. И началось! Вечерняя школа, Дом детского творчества… Буквально накануне власти объявили о том, что подростки будут учиться в здании бывшего ФИНЭКа на Крестовском шоссе.

Но началось все, в общем-то, с благой цели, и это надо признать: здание на Гражданской, 9 имеет множество предписаний контролирующих органов - только по линии Госпожнадзора - 30. А много ли у нас такого багажа в городе?

Уважаемые родители! Если у вас есть опасения по поводу состояния тех учебных и досуговых учреждений, которые посещают ваши дети, звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72, рассказывайте, делитесь мнениями и рецептами, как это исправить.