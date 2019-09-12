Общество

Псковский облсовпроф требует не допустить снижения доплат медикам за совмещение при индексации их окладов

Псковский облсовпроф направил губернатору региона Михаилу Ведерникову обращение по вопросу контроля за исполнением постановления администрации Псковской области от 5 августа 2019 года № 302 «Об индексации должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников бюджетной сферы Псковской области». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В обращении, подписанном председателем облсовпрофа Ульяной Михайловой, указывается, что согласно данному постановлению с 1 октября 2019 года должностные оклады работников бюджетной сферы должны быть проиндексированы на 4,3%. Между тем, в адрес областного профсоюзного объединения стала поступать информация о том, что в учреждениях здравоохранения области в связи с увеличением должностных окладов работникам, ведется усиленная работа по внесению изменений в структуру заработной платы в части снижения доплаты за работу, выполняемую по совмещению, пропорционально увеличению должностных окладов. Объясняются подобные манипуляции недостатком финансирования.

«На основании статьи 34 Трудового кодекса Российской Федерации обеспечение уровня повышения реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. В описанной выше ситуации реального роста заработной платы у работников не произойдет», - отмечается в обращении.

Профсоюзная сторона считает необходимым участие губернатора Псковской области в контроле за исполнением постановления администрации области от 5 августа 2019 года №302 по увеличению должностных окладов работников здравоохранения области, недопущению снижения доплат или иных надбавок при сохранении объема выполняемой работниками работы и реальному увеличению заработной платы.