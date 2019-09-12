Общество

В 2020 году «Детская деревня - SOS Псков» начнет проводить большую кампанию по поиску новых приемных родителей

В 2020 году «Детская деревня - SOS Псков» начнет проводить большую кампанию по поиску новых приемных родителей.

Об этом сообщил директор учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детская деревня - SOS Псков» Игорь Соловьев сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции, посвященной деятельности учреждения.

Игорь Соловьем напомнил, что в 2010 году, когда Детская деревня начала свою работу, поступило около 140 заявок на вакансии SOS-мам. В течение 3 месяцев они проходили обучение, и в результате 14 женщин подписали трудовые договоры с Детской деревней - SOS.

Игорь Соловьев «нарисовал» типичный портрет SOS-мамы, который был изначально утвержден при открытии учреждения, - это одинокая незамужняя женщина, имеющая детей старше 18 лет или близких к этому возрасту.