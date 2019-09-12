Общество

КПРФ предлагает дисквалифицировать госслужащих за применение административного ресурса на выборах

Фракция КПРФ намерена инициировать в осеннюю сессию Госдумы законопроект о внесении изменений в законодательство, направленных на борьбу с нарушениями и фальсификациями в ходе выборов, сообщил «Интерфаксу» в пятницу депутат от КПРФ Алексей Куринный.

«В части борьбы с фальсификациями и нарушениями мы внесем законопроект о введении дисквалификации для руководителей разного уровня за принуждение подчиненных к определенному голосованию», - сказал парламентарий.

Он пояснил, что предложение коммунистов является «одной из мер ответственности в случае применения административного ресурса».

«При наличии в законодательстве такой нормы руководитель той или иной организации, который агитирует за того или иного кандидата или партию, может быть отстранён или лишён должности с невозможностью занимать место руководителя на срок до трех лет», - сказал парламентарий.

В числе тех, на кого может распространяться действие предлагаемых поправок в законодательство, Куринный назвал чиновников, «убеждающих своих сотрудников или подчиненных за кого голосовать, руководителей бюджетных организаций (школ, больниц – ред.)».

«Дисквалификация и отстранение от должности, это достаточно приличный риск, чтобы не заниматься принуждением к голосованию, и эта мера может стать эффективным способом борьбы с подобного рода проявления административного ресурса», - сказал парламентарий.

Представители КПРФ надеются, что предлагаемый ими законопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии Госдумы.