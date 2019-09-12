Общество

Полтонны овощей из Республики Беларусь не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области

В фитосанитарном карантинном пункте «Лобок» Невельского района Псковской области, расположенном на российско–белорусском участке административной границы Российской Федерации, должностными лицами Управления Россельхознадзора проведен досмотр автотранспортного средства, перевозившего 500 килограммов плодоовощной продукции с территории Республики Беларусь.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в результате проведения документарной проверки в отношении подкарантинной продукции государственным инспектором Управления установлено, что на партию продукции высокого фитосанитарного риска не предъявлен фитосанитарный сертификат.

Ввоз 200 килограммов репчатого лука и 300 килограммов картофеля на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.